Belçikalı kadın bakanlar Gazze'deki hemcinsleriyle dayanışma içinde

Belçika'nın üç kadın bakanı, Gazze'deki hemcinsleriyle dayanışma mesajı paylaştı.

Bakanlar, ateşkes ve insani yardıma erişimin sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Belçika'nın Gazze'ye havadan yardım indirme operasyonu nedeniyle bir araya gelen Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, Savunma Bakanı Ludivine Dedonder ve Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için AA'ya açıklama yaptı.



Daha önce Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail hakkında savaş suçu soruşturması açmasını istediği, Belçika'nın Filistin devletini tanımayı düşündüğünü ilk kez dillendirdiği açıklamalarıyla dikkat çeken Gennez, Gazze'de çok fazla sayıda kadın ve çocuğun yaralandığına ve yaşamını yitirdiğine vurgu yaptı.

"Gazze'de olanlar, her zaman en savunmasızları etkiliyor" diyen Gennez, şunları söyledi: "Önemli olan Gazzeli kadınlara 'hayata sıkı bağlanın' mesajı vermek. Onurunuza sahip çıkmaya devam edin. Çocuklarınızı yaşatın. Dünya sizinle gurur duyuyor."

"ACİL ATEŞKES" VURGUSU

Savunma Bakanı Ludivine Dedonder de "Filistinli kadınlara ve çocuklara onları desteklediğimiz, onların yanında olduğumuz mesajını vermek istiyorum" diye konuştu.

Dedonder, Ürdün'le işbirliği yaparak Gazze'ye havadan insani yardım gönderdiklerini belirterek, "Onlara kara yoluyla sınır kapılarından geçerek kamyonlarla yardım götürebilmeyi diliyoruz." dedi.



Dışişleri Bakanı Lahbib de bugün için tek mesajının "kesinlikle acilen ateşkes sağlanması" olduğunu kaydetti.



9 BİNE YAKIN KADIN HAYATINI KAYBETTİ



İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 8 bin 900 kadın hayatını kaybetti.



Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, yaklaşık 1 milyon kadın ve kız çocuğu yerinden edildi. 3 binden fazla kadın, eşini kaybetti ve ailesinin sorumluluğunu üstlenmek zorunda kaldı.



BM raportörleri, hamilelerin giderek artan sayıda düşük yaptığını, ağrı kesici ve anestezi olmadan sezaryenle doğurmak zorunda kaldığını, annelerin açlık ve susuzluk nedeniyle bebeklerini emziremediğine işaret ediyor.

