Belçikalı yardım görevlisi İsrail saldırısında öldü

Gazze'ye yönelik İsrail bombardımanında belçikalı yardım görevlisi hayatını kaybetti.



Belga haber ajansı, haberi Belçika Savunma Bakanı Carolina Gennez'e dayandırarak paylaştı.

Gennez bugün yaptığı açıklamada, Belçika'nın kalkınma yardımı çabalarının bir parçası olan bir yardım görevlisinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında öldüğünü söyledi.



Bakan yaptığı açıklamada “Meslektaşımız Abdallah Nabhan (33) ve 7 yaşındaki oğlu Cemal'in dün gece Refah kentinin doğu kesiminde İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen bombardıman sonrasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ve dehşet içinde öğrenmiş bulunuyoruz” dedi.