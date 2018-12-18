Günlük basın toplantısı düzenleyen Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'a, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gülen'i iade edeceğine dair Türkiye'ye bir imada bulunup bulunmadığı soruldu.
Sanders soruya "ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iade talebine bir bakacağını söylediği" yanıtını verdi. Bunun dışında bir güvence verilmediğini ifade etti.
Beyaz Saray'dan FETÖ açıklaması
NTV HaberDünya
Beyaz Saray, Türkiye'nin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesi talebi ile ilgili açıklama yaptı.
Günlük basın toplantısı düzenleyen Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'a, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gülen'i iade edeceğine dair Türkiye'ye bir imada bulunup bulunmadığı soruldu.