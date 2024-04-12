Biden, 7,4 milyar dolarlık öğrenci borcunu sileceğini duyurdu

Beyaz Saray Cuma günü yaptığı açıklamada Joe Biden yönetimi 277 bin borçlunun 7,4 milyar dolarlık öğrenci borcunu sileceğini duyurdu.



Biden Kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimleri öncesinde öğrneci borçlarıyla ilgli yeni bir adım attı.

Yeniden seçilmeyi ararken desteğine ihtiyaç duyduğu genç seçmenler için önemli bir konuyu ele aldı.

Pazartesi günü, en az 23 milyon Amerikalıya fayda sağlayacak öğrenci borcunu hafifletme planlarını duyurdu.

ABD basını, Biden'ın seçimler öncesi verilen bu kararını başkanlık yarışında genç seçmenlerin oylarını almayı hedeflediği şeklinde yorumladı.



MAHKEME ÖNCEKİ BORÇ SİLMEYİ İPTAL ETTİ

ABD Yüksek Mahkemesi, geçen yıl haziran ayında aldığı kararda Joe Biden'ın 2022’de öğrenci kredileri için çıkardığı affın anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti.



Biden 430 milyar dolarlık öğrenci kredisi borcunu iptal etmeye yönelik daha geniş kapsamlı planının geçen yılın Haziran ayında ABD Yüksek Mahkemesi tarafından engellenmesinin ardından borçların hafifletilmesi için başka yollar bulma sözü vermişti.

ABD'de öğrenci kredi borçları toplamda 1,8 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.