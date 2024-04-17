Biden, İsrail'e desteği nedeniyle memleketinde protesto edildi

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e verdiği destek nedeniyle doğduğu yer olan Pensilvanya'nın Scranton kentinde Filistin destekçisi göstericiler tarafından protesto edildi.

Biden, İsrail'e desteği nedeniyle memleketinde protesto edildi

Başkanı , 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanya kapsamında bulunduğu Scranton Kültür Merkezi'nden ayrılırken Filistin destekçisi bir grupla karşılaştı.

Göstericiler, "Biden, Biden saklanamazsın, seni soykırımla suçluyoruz" sloganları attı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan ve Biden'ı 'e verdiği destek nedeniyle eden göstericiler, "Özgür, özgür, özgür Filistin" diye seslendi.

Joe Biden, 20 Kasım 1942'de Scranton'da dünyaya geldi.

BM: Gazze'de yardımlara hala yasa dışı kısıtlamalar uygulanıyor

BM: Gazze'de yardımlara hala yasa dışı kısıtlamalar uygulanıyor

Haberi Görüntüle

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 843 Filistinli öldürüldü, 76 bin 575 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...