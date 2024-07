Biden meydan okudu! Hiçbir yere gitmiyorum

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, dün Demokratlara başkan adaylığında kararlı olduğunu vurgulayan bir mektup gönderdi.



Kendisinin Demokratlar tarafından seçimle başkan adayı olarak gösterildiğini vurguladı. Aksi bir durumun demokrasiye saygısızlık olacağını savundu.



Biden, Trump'ı kasımdaki başkanlık seçiminde yenmekte kararlı olduğunu belirterek, "Trump'ı yenebilecek en iyi aday olduğuma inanmasam asla aday olmazdım" dedi.



Biden, MSNBC kanalında yayınlanan Morning Joe programına da telefonla bağlandı. Bir kez daha "Hiçbir yere gitmiyorum" dedi.



Amerikan Başkanı kendisinden çekilmesini isteyenlere de seslendi. Ağustostaki Demokrat Parti Kongresi'nde kendisine meydan okumalarını istedi.



Bir gün önceyse, Amerikan basınına göre, 4 Demokrat Kongre üyesi Temsilciler Meclisi Demokrat azınlık lideri Hakeem Jeffries'e Biden'ın başkanlık yarışında kenara çekilmesi gerektiğini iletti.



Bu dört isimden birinin Washington eyaletinden Adam Smith olduğu iddia ediliyordu. Ardından Smith Biden'a yönelik çekilme çağrısını kamuoyuna duyurdu.



Smith, "Amerikan halkı, onun dört yıl daha başkan olarak hizmet etmek için güvenilir bir aday olarak görülmediğini açıkça belirtti." dedi.



Geçen hafta Teksas'tan Demokrat Kongre Üyesi Lloyd Doggett, Başkan Biden'dan adaylık çekilmesini talep eden ilk isim olmuştu.



Başkan Joe Biden'ın Cumhuriyetçi aday Donald Trump'la ilk televizyon tartışmasından sonra, sağlığı her zamankinden daha çok gündeme gelmeye başladı.



Amerikan The New York Times'ta çıkan bir habere göre, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden Parkinson uzmanı bir doktor Beyaz Saray'ı bir yılda sekiz kez ziyaret etti.



Ancak Beyaz Saray kayıtlarına göre aynı doktor eski Başkan Barrack Obama döneminde de Beyaz Saray'da birçok kez bulundu.



Bu haber üzerine Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'e Biden'ın parkinson tedavisi görüp görmediği soruldu. Beyaz Saray Sözcüsü, iddiaları reddetti.