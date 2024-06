Biden'dan hakkındaki jüri kararını hileli bulan Trump'a tepki

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın suçlu bulunduğu davaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Biden, Trump'ın, kararın "hileli ve hukuksuz" olduğu yönündeki açıklamalarını, "Sadece bir kararı beğenmedi diye onu hileli olarak nitelemek sorumsuzca, tehlikeli ve pervasız." şeklinde değerlendirdi.



Amerikan hukuk sisteminin temellerinin sağlam olduğunu ve saygı duyulması gerektiğini kaydeden Biden, Trump'ın, hukuk sistemi üzerinden siyasi puan kazanmaya çalıştığını savundu.



Trump'ın da diğer herkes gibi "adil şekilde" yargılandığını ifade eden ve söz konusu kararın Trump tarafından temyize götürüleceğini hatırlatan Biden, bu konuda da eski başkanın tüm hukuki haklarını eşit şekilde kullandığını vurguladı.



New York'ta yargılandığı "sus payı" davasında önceki gün jüri tarafından hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu bulunan Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın mahkumiyet alıp almayacağının, 11 Temmuz'daki duruşmada belli olacağı açıklanmıştı.



Kararın hileli ve hukuksuz olduğunu savunan Trump, "Bunu bana yapabiliyorlarsa herkese yapabilirler. Bunlar kötü insanlar. Çoğu durumda bunların hasta insanlar olduğuna inanıyorum." demişti.



Hakkındaki kararın siyasi tarafgirlikle alındığını iddia eden Trump, "Onlar Beyaz Saray ve Adalet Bakanlığı ile tam bir işbirliği içindeler. Bunların hepsi (Joe) Biden ve belki de onun adamları tarafından yapılıyor." diye konuşmuştu.



​​​​​​​TRUMP’IN "SUS PAYI" DAVASI



ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.



Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.



Trump, New York’ta 6 haftadır devam eden yargılama sonucunda dün jüri tarafından, hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu.



Böylece Trump, ABD tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ve jüri tarafından suçlu bulunan "ilk eski başkan" olarak tarihe geçmişti.



Trump’a verilecek cezanın belirleneceği duruşma 11 Temmuz'da yapılacak.