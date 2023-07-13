Biden'den Rusya açıklaması: Putin savaşı çoktan kaybetti

ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesinin ardından ittifakın yeni üyesi Finlandiya'yı ziyaret etti. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının dünyayı daha güvenli bir yer haline getireceğini söyleyen Biden, Ukrayna'nın üyeliği için ise bir kez daha savaş sonrasını işaret etti. Biden ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da savaşı çoktan kaybettiğini Moskova'nın kaynak sıkıntısı çektiğini ve ekonomik zorluk içinde olduğunu söyledi.

Biden'den Rusya açıklaması: Putin savaşı çoktan kaybetti
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ABD Başkanı , Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nin ardından diplomatik temaslarını sürdürüyor.

ABD-İskandinav Zirvesine katılmak üzere NATO'nun yeni üyesi 'nın başkenti Helsinki'ye gelen Biden, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Biden, NATO’dan övgüyle bahsederek, "ABD'nin NATO'ya bağlılığını kesinlikle garanti ediyorum. Daha güçlü bir NATO tüm dünyayı daha güçlü kılar. NATO hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Hepimizin paylaştığı vizyonu daha özgür ve güvenli olacak." dedi.

'ya desteğini yineleyen Biden, ayrıca Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "savaşı çoktan kaybettiğini", Moskova'nın kaynak sıkıntısı çektiğini ve ekonomik zorluklar içinde olduğunu söyledi.

Biden'den Rusya açıklaması: Putin savaşı çoktan kaybetti - 1

FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI'NDAN NATO AÇIKLAMASI

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö de Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında, "Güvenliğimizde yeni bir çağın habercisi oldu." ifadelerini kullandı.

NATO Liderler Zirvesi'ne de değinen Niinistö, "Mesaj netti, ABD’nin gelecekteki politikaları hakkında bir şüphe oluşturacak nedenim yok." şeklinde konuştu.

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