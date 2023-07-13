Biden'den Rusya açıklaması: Putin savaşı çoktan kaybetti

ABD Başkanı Joe Biden, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nin ardından diplomatik temaslarını sürdürüyor.

ABD-İskandinav Zirvesine katılmak üzere NATO'nun yeni üyesi Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye gelen Biden, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Biden, NATO’dan övgüyle bahsederek, "ABD'nin NATO'ya bağlılığını kesinlikle garanti ediyorum. Daha güçlü bir NATO tüm dünyayı daha güçlü kılar. NATO hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Hepimizin paylaştığı dünya vizyonu daha özgür ve güvenli olacak." dedi.



Ukrayna'ya desteğini yineleyen Biden, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "savaşı çoktan kaybettiğini", Moskova'nın kaynak sıkıntısı çektiğini ve ekonomik zorluklar içinde olduğunu söyledi.