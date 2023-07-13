Putin: Tahıl anlaşmasından çekilebiliriz

Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna'nın olası NATO üyeliği konusunda, "Bu açıkça Rusya için tehdit oluşturuyor." ifadesini kullandı. Karadeniz Tahıl Anlaşması'na ilişkin de açıklama yapan Putin, "Sözler tutulmadı" diyerek, Batıyı suçladı ve anlaşmadan çekilebilecekleri sinyalini verdi.

Putin: Tahıl anlaşmasından çekilebiliriz

Devlet Başkanı , 'nın olası üyeliği ve Tahıl Anlaşması'nın geleceği hakkında Rusya Devlet televizyonuna dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Rusya lideri, "Birleşmiş Milletler (BM) ile temas halindeyiz ancak BM'nin tahıl koridoru konusundaki çabaları başarısız oluyor. Taraflar sözlerini yerine getirene kadar Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilebiliriz." dedi.

Ukrayna'ya sağlanan yeni silahların çatışmaları tırmandıracağını söyleyen Putin, Ukrayna'nın olası NATO üyeliğinin Rusya için tehdit oluşturduğuna vurgu yaptı.

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