Biden: Navalny ölürse sonuçları Rusya için yıkıcı olur

Son dakika haberi! ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarından satır başları;

Stratejik silahsızlanma konusunda adım atmamız gerekiyor. Siber güvenlik konusunu konuştuk, altyapı kurumlarına siber saldırı yapılamamalı



Suriye'de insani yardım koridorlarının açılmasını konuştuk.

İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerekiyor, bu hem bizim hem Rusya'nın lehine. Kuzey kutup bölgesi silahlardan arındırılmalı.

Afganistan'da terörizmin yeniden yükselişe geçmemesi her iki ülke için önemli.

4 saatlik görüşmenin atmosferi iyi ve olumluydu. Bu ziyarette ilişkilerimizde ilerleme sağladık ama hala yapılacak çok şey var. Önümüzdeki 6 ayda Rusya ile stratejik bir diyalog kurup kuramadığımızı göreceğiz.

Putin ABD'ye müdahale etmesine izin vermeyeceğimi biliyor. Navalny ölürse sonuçları Rusya için yıkıcı olur.

Esad kimyasal silahlar kullandı ve uluslararası yasaları ihlal etti bu sebeple güvenilmez bir lider.

Rusya'nın son istediği şey yeni bir Soğuk Savaş. 6 ay içinde ilerleme sağlayıp sağlamadığımızı göreceğiz. Görüşmede kimse kimseyi tehdit etmedi, açık ve içten şekilde konuştuk. Putin bana Afganistan'ı sordu, barış ve huzurun devam etmesini umduğunu söyledi.

Afganistan, Suriye ve Libya halklarının güvenliğini görüştük. Putin Afganistan konusunda yardım teklif etti.



Putin'in ABD'deki kongre baskınına katılanları Rusya'daki muhaliflerle karşılaştırması mantık dışı.