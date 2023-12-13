Bilim insanlarından Himalayalar'da iklim değişikliğinin etkisini azaltabilecek yeni keşif

Nature Geoscience dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, artan sıcaklıklar Himalayalar'ın yüksek kesimlerindeki buz kütlelerine çarptığında yamaçlardan aşağı kuvvetli soğuk rüzgarlar estiren şaşırtıcı bir tepkimeye neden oluyor.



Gittikçe ısınan iklim, Himalayalar'ın çevresini kaplayan sıcak hava ve doğrudan buzul yüzeylerinin soğuk havası arasındaki sıcaklık farkını açmaya devam ediyor.



Avusturya Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden araştırma sorumlusu Francesca Pellicciotti, "Bu, buzulun yüzeyindeki ısı alışverişinde bir artışa ve yüzeydeki hava kütlesinin daha güçlü bir şekilde soğumasına yol açıyor." dedi.

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Serin ve kuru yüzey havası soğuyup yoğunlaştıkça alçalıyor. Hava kütlesi yamaçlardan vadilere doğru akarak dağın alt bölgelerinde ve komşu ekosistemlerde soğutma etkisi yaratıyor.



Himalayalar'dan gelen buz ve kar, 16 ülkede yaklaşık 2 milyar insana tatlı su sağlayan 12 nehri besliyor.



Bölgede hava sıcaklığı gittikçe yükselirken Himalaya buzullarının bu kendi kendini koruyan soğutma etkisini önümüzdeki birkaç 10 yıl boyunca sürdürüp sürdüremeyeceği araştırılıyor.