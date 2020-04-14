Bilinçli komaya sokulan corona virüs hastası kadın yoğun bakımda doğurdu

Dünyayı tehdit altına alan corona virüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD’de Angela Primachenko (27) adlı hamile kadın, Covid-19 nedeniyle kaldırıldığı hastanede doktorlar tarafından bilinçli olarak komaya sokuldu. Primachenko, komadan çıktıktan sonra yoğun bakımda doğum yaptı.

DHA 14.04.2020 - 11:38

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Küresel tehdit haline gelen corona virüs salgınından en çok etlkilenen ülkelerin başında gelen ABD’nin  Washington eyaletindeki Vancouver kentinde yaşayan Angela Primachenko, corona virüs semptomları göstermeye başlayınca test yaptırmaya karar verdi. Test sonucu pozitif çıkan 33 haftalık hamile olan Primachenko, 22 Mart’ta hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Primachenko, ventilatöre bağlanırken; doktorlar hamile kadının bebeğini de korumak için bilinçli şekilde Primachenko'yu komaya sokmaya karar verdi.

"UYANDIĞIMDA KARNIM YOKTU"

Bebeği korumak için bilinçli olarak komaya sokulan Primachenko, 6 Nisan’da doğum yaparak, geçtiğimiz hafta taburcu edildi. Yerel medyaya açıklama yapan Primachenko, "Kimse bu kadar kötü duruma düşeceğimi düşünmemişti. Ben de bebeğimi doğuracağımı düşünmemiştim. İlaçlardan sonra uyandığımda karnım yoktu. Akıl almazdı. Bu bir mucize" dedi.

BEBEĞİN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Primachenko’nun hastaneden taburcu olana dek bebeğini görüntülü arama yoluyla görebildiği belirtildi. Ayrıca, yeni doğan bebek, Primachenko’nun 11 aylık diğer bebeği ve eşinin testlerinin negatif çıktığı aktarıldı. ABD medyasına konuşan Primachenko, "Umut var. En zor günlerde ve en zor zamanlarda bile umut var. Tanrıya, insanlara ve topluma güvenin" ifadelerini kullandı.

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