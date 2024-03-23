Blinken: ABD, Moskova'daki terör saldırısını şiddetle kınıyor

Blinken yazılı açıklamasında, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, "Terörün her türünü kınıyor, bu korkunç olayın yasını tutan Rus halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu bildirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.



Blinken, ABD'nin Moskova'daki ölümcül terör saldırısını şiddetle kınadığını vurguladı.



MOSKOVA'DAKİ KONSER SALONUNA DÜZENLENEN TERÖR SALDIRISI



Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlendi.



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü.



Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında yangın çıktı, çatı bir süre sonra çöktü.



Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıda 133 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklandı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de aralarında olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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