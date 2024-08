BM: Gazze'deki saldırıların yükünü siviller taşıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, X hesabından yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na düzenlenen ve en az 100 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin, "Bu savaşın neden olduğu can kaybı her geçen gün daha da belirginleşiyor" ifadesini kullandı.



Saldırılara maruz kalan sivillerin her gün "dehşet, yerinden edilme ve bitmek bilmeyen acıların" içinde olayların yükünü taşımaya devam ettiğini belirten Wennesland, tarafları ateşkese ve esirlerin serbest bırakılmasına dair anlaşmaları en kısa sürede sonuçlandırmaya çağırdı.



Wennesland, sivillerin korunmasının önemine dikkati çekerek, "Bu kabusun sona ermesinin vakti çoktan geldi" değerlendirmesinde bulundu.



İsrail ordusu, 10 Ağustos'ta Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada düzenlenen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.



Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve yandığını belirtmiş, sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği kaydedilmişti.