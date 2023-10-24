BM Genel Sekreteri Guterres: Hamas'ın saldırıları durduk yere ortaya çıkmadı

"ULUSLARARASI İNSANİ HUKUK İHLALLERİNDEN DERİN ENDİŞE DUYUYORUM"



Guterres, silahlı çatışmada sivillerin korunmasının büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Sivilleri korumak onları kalkan olarak kullanmak anlamına gelmiyor. Sivilleri korumak 1 milyon kişiyi barınak, gıda, su, ilaç ve yakıtın olmadığı güneye gitmeye zorlamak ve orayı bombalamak anlamına gelmiyor. Gazze'de açık bir şekilde şahit olduğumuz uluslararası insani hukuk ihlallerinden derin endişe duyuyorum. Silahlı çatışmada hiçbir taraf uluslararası insani hukukun üstünde değildir." diye konuştu.



Gazze'ye yoğun çabalar sonucu az miktarda da olsa insani yardımın girmeye başladığını belirten Guterres, "Giren yardımlar, deniz kadar yardıma ihtiyaç olan bir yerde bir damla suya tekabül ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



Guterres, BM'nin Gazze'deki yakıtının da tükenmek üzere olduğunun altını çizerek, "Bu da başka bir felakete yol açar." uyarısını yaptı.



Gazze'ye sürekli yardım sağlanmasının önemini vurgulayan Guterres, yardımların da kısıtlama olmadan yapılması gerektiğini kaydetti.



"Acıları hafifletmek, yardım dağıtımını daha kolay ve güvenli hale getirmek ve rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmak için acil insani ateşkes çağrımı yineliyorum" diyen Guterres, "Her türlü Yahudi, Müslüman karşıtlığı ve nefret söylemine karşı durmalıyız." ifadelerini kullandı.