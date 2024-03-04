BM: Herhangi bir kıvılcım, Orta Doğu'da yangını büyütür

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Şefi Volker Türk, bugün yaptığı açıklamada, Gazze'deki savaşın daha da şiddetlenmesinin önlenmesi gerektiğini söyledi.

Cenevre'de BM İnsan Hakları Konseyi'ne hitap eden Türk, herhangi bir çatışmanın, Orta Doğu'da ve bölgenin ötesinde geniş yansımaları olabileceği uyarısında bulunarak, "Bu barut fıçısının içinde herhangi bir kıvılcım çok daha geniş çaplı bir yangına yol açabilir" dedi.

Bunun, Avrupa'daki her ülke ile Orta Doğu ve ötesindeki pek çok bölge için etkileri olacağını ifade eden Türk, Lübnan'ın güneyinde İsrail, Hizbullah ve diğer silahlı gruplar arasında yaşanan askeri tırmanışı, "son derece endişe verici" olarak tanımladı.



Türk, "Daha büyük bir yangından kaçınmak için mümkün olan her şeyi yapmak zorunludur" diye konuştu.