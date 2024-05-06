"İsrail, Batılı yardım görevlilerini öldürdüğü saldırıda ABD mühimmatı kullandı"

İsrail'in Lübnan'da yedi sağlık çalışanının ölümüne yol açan hava saldırısında ABD mühimmatı kullanıldığı ortaya çıktı. İnsan hakları uzmanları, saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğunu ve ABD'nin İsrail'e silah tedarikinin 1997 Leahy yasasına aykırı olduğunu söylüyor.

"İsrail, Batılı yardım görevlilerini öldürdüğü saldırıda ABD mühimmatı kullandı"
İşçiler, 27 Mart 2024'te Lübnan'ın İsrail sınırı yakınındaki Habariye kasabasında yıkımı inceliyor.

'in mart ayında güney Lübnan'da yedi sağlık çalışanının ölümüne yol açan hava saldırısında ABD mühimmatı kullanıldığı ortaya çıktı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, saldırıyı uluslararası hukukun ihlali olarak tanımladı.

27 Mart'ta Güney Lübnan'ın el-Habariye kasabasındaki Lübnan Yardım Derneği'ne ait ambulans merkezine düzenlenen saldırıda yaşları 18 ile 25 arasında değişen 7 gönüllü sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

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ABD YAPIMI MÜHİMMAT İZLERİ

The Guardian gazetesi, saldırı alanında ilk müdahale ekipleri tarafından ele geçirilen MPR bombasının ve ABD yapımı Müşterek Yönelimli Saldırı Mühimmatının (JDAM) kalıntılarını inceledi.

JDAM'ler, ABD havacılık şirketi Boeing tarafından üretilen, bombalara takıldıktan sonra GPS güdümlü hassas füzelere dönüştüren güdüm kitleridir.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, sağlık merkezine yapılan saldırının yasa dışı olduğu ve ABD'nin 'e askeri yardımını etkileyebileceği sonucuna vardığını söyledi.

ABD, İsrail'e mühimmat sevkiyatını durdurdu

ABD, İsrail'e mühimmat sevkiyatını durdurdu

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"SİLAH SATIŞI ASKIYA ALINMALI"

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Lübnan araştırmacısı Ramzi Kaiss, “'in ABD silahlarını yasal olarak kullandığı yönündeki güvenceleri inandırıcı değil. 'in ve Lübnan'daki davranışları uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ederken, Biden yönetimi İsrail'e silah satışlarını derhal askıya almalı” diye konuştu.

Lübnan'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırıdan beş gün sonra İsrail, Gazze'deki World Central Kitchen'da çalışan yedi yardım çalışanını daha öldürdü.

Bu saldırı küresel öfkeye yol açtı ve İsrail tarafından "ciddi bir hata" olarak nitelendirildi.

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"ABD SEVKİYATI DURDURDU"

ABD basınında çıkan haberlere göre ABD Başkanı Joe Biden yönetimi geçen hafta 'e gönderilecek ABD yapımı mühimmat sevkiyatını durdurdu.

Adı açıklanmayan iki İsrailli yetkiliye dayandırılan habere göre, ABD’nin ’e silah sevkiyatını durdurması ’ye saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana ilk defa yaşandı.

İsrailli yetkililere göre sevkiyatın durdurulması Tel Aviv yönetiminde ciddi endişeye yol açtı.

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