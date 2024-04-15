BM, İsrail'in Gazze saldırılarında yapay zeka kullanmasını kınadı

BM raportörleri, yapay zekanın Gazze'deki yıkım üzerindeki etkisine ilişkin yazılı açıklama yaptı.



İsrail'in Gazze'ye saldırısının başlangıcının üzerinden altı ay geçmesine rağmen geçmişteki diğer çatışmalara kıyasla Gazze'deki konut ve sivil altyapının çok daha fazla tahrip edildiğinin belirtildi.

Filistin halkının beslenme, barınma, sağlık hizmetleri ve güvenlik gibi temel haklarından mahrum bırakıldığı aktarıldı.



Açıklamada, BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'in İnsan Hakları Konseyine sunduğu son raporunda da belirttiği üzere, bu sistematik tahribin "insanlık suçu ve soykırım" olduğu ifade edildi.