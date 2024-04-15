BM, İsrail'in Gazze saldırılarında yapay zeka kullanmasını kınadı

BM raportörleri, yapay zekanın Gazze'deki yıkım üzerindeki etkisine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
İsrail'in Gazze'ye saldırısının başlangıcının üzerinden altı ay geçmesine rağmen geçmişteki diğer çatışmalara kıyasla Gazze'deki konut ve sivil altyapının çok daha fazla tahrip edildiğinin belirtildi.
Filistin halkının beslenme, barınma, sağlık hizmetleri ve güvenlik gibi temel haklarından mahrum bırakıldığı aktarıldı.
Açıklamada, BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'in İnsan Hakları Konseyine sunduğu son raporunda da belirttiği üzere, bu sistematik tahribin "insanlık suçu ve soykırım" olduğu ifade edildi.
YAPAY ZEKA KATLİAMA ORTAK OLUYOR
Açıklamada, iddiaların kanıtlanması durumunda İsrail ordusunun "Gospel", "Lavender" ve "Where's Daddy?" gibi yapay zeka sistemleri kullanmasının, yapay zekanın Gazze'deki can kayıpları ve konutların tahrip edilmesini artırdığının söylenebileceği belirtildi.
Savaşın ilk haftalarında, yüksek konutlar ve kamu binaları gibi hedeflerin bombalandığı hatırlatılan açıklamada, "Hedef durumunda olmayan binalar görünüşe göre sadece halkı şoke etmek ve Hamas üzerindeki sivil baskıyı artırmak amacıyla bombalandı" ifadelerine yer verildi.
GAZZE'NİN KUZEYİNDE HASAR BÜYÜK
Gazze'deki tüm evlerin yüzde 60 ila 70'inin ve Gazze'nin kuzeyindeki evlerin yüzde 84'ünün ya tamamen yıkılmış ya da kısmen hasar görmüş olduğu kaydedildi.
Dünya Bankası, BM ve Avrupa Birliği'nin, Gazze Şeridi'nde bugüne kadar meydana gelen hasarın 18,5 milyar dolara denk geldiğini tahmin ettiği aktarıldı.
Açıklamada, İsrail'in Gazze'de yapay zeka ve bağlantılı askeri direktiflerle Gazze'de sivilleri katletmesi ve konutlar, temel hizmetler ve altyapıya emsalsiz hasar vermesi kınandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Dünya
- İsrail
- Yapay Zeka
- Gazze
- Birleşmiş Milletler