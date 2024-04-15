İran Dışişleri: Batılı ülkeler İsrail'in savaş suçları için hesap vermeli

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Tahran'ı suçlayan Batı'ya seslendi. Kenani, Batılı ülkelerin kendilerini suçlaması ve İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına karşı kamuoyuna hesap vermeleri gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri: Batılı ülkeler İsrail'in savaş suçları için hesap vermeli
İsrail'in Hermon bölgesinde, İran'ın saldırısının ardından hasar gören bir yol.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İran-İsrail tartışması

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İran-İsrail tartışması

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Tahran, Batılı ülkelere çağrı yaparak, 'ı suçlamak yerine kendilerini suçlamaları gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bugün yaptığı açıklamada, "Ülkeler İran'ı suçlamak yerine kendilerini suçlamalı ve 'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına karşı aldıkları önlemler için kamuoyuna hesap vermelidir" dedi.

Sözcü, Batılı ülkelerin "İran'ın son aylardaki itidalini takdir etmeleri gerektiğini" de sözlerine ekledi.

Batılı hükümetler, insansız hava aracı ve füze saldırısı nedeniyle İran'ı kınamıştı.

İran'ın cumartesi günü İsrail'e düzenlediği ilk doğrudan saldırısının, 1 Nisan'da Şam konsolosluğu bvombardımanına yanıt olduğu açıklandı.

İsrail, Suriye'nin başkentindeki İran büyükelçiliğinin beş katlı konsolosluk ek binasını yerle bir etmiş ve ikisi general olmak üzere yedi Devrim Muhafızını öldürmüştü.

İran ise İsrail'e yönelik "sınırlı" olarak nitelendirdiği saldırı öncesinde ABD'yi bilgilendirdiğini ve komşu ülkelere 72 saatlik bir uyarıda bulunduğunu kaydetti.

Kenani, İran'ın eyleminin "Siyonist rejimin eylemlerinin tekrarlanmasını önlemek ve İran'ın çıkarlarını savunmak amacıyla caydırıcı bir etki yaratmayı" amaçladığını söyledi.

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