BM kadın örgütü: İsrail Gazze'de kadınlara da savaş açtı

Birleşmiş Milletler'in kadın örgütü, savaşın toplumsal cinsiyet üzerindeki etkilerine ilşkin yeni bir rapor yayınladı.

Örgüt, İsrail'in Gazze'deki savaşının aynı zamanda "kadınlara açılan bir savaş" olduğunu ifade etti.

Raporun tanıtımında, şu ifadelere yer verildi:

"Kıtlık ve korku: Gazze'deki savaşın kadınların ve kız çocuklarının sağlığı, güvenliği ve onuru için hayati önem taşıyan hizmetler üzerindeki etkisinin toplumsal cinsiyet analizi."

Rapora göre İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 10 binden fazla kadın hayatını kaybetti. Öldürülenlerin arasında arkasında 19 bin yetim çocuk bırakan 6 bin anne de bulunuyor.



BM kadın örgütü, İsrail'in hava ve kara saldırılarında hayatta kalmayı başaran Filistinli kadınların ise yerlerinden edildiğine, eşlerini kaybettiklerine ve açlıkla karşı karşıya olduklarına dikkat çekti.

