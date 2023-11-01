BM'de üst düzey diplomattan istifa: Filistin'de yaşananlar soykırımdır

Diğer taraftan diplomat, istifa mektubunda Tutsiler, Bosnalı Müslümanlar, Yezidiler ve Rohingyalılara yönelik soykırımları hatırlarak, "korunmaya muhtaç olan masum sivilleri koruyamadık." dedi.



Mokhiber ayrıca dört sayfalık istifa mektubunun sonundan İsrail-Filistin arasındaki sorunun çözümü için 10 maddelik bir plan sunarak, bu planı uygulamanın uzun yıllar süreceğini bildiğini bu yüzden bir an önce harekete geçilmesi çağrısı yaptı:



"BM'nin Filistin'de başarısız olması çekilmemiz için bir gerekçe değil, aksine bu bize geçmişteki başarısız paradigmayı geride bırakarak daha ilkeli bir yol haritası çizmemiz için cesaretlendirmeli." dedi.

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