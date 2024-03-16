BM'den Sudan için ateşkes ve sivillerin korunması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) iç savaşın sürdüğü Afrika ülkesi Sudan’da, çatışmanın taraflarına "ateşkes ve sivillerin korunması" çağrısı yaptı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "BM’nin ramazanda ateşkes çağrısına rağmen çatışmalar devam ediyor. Sudan savaşı birinci yılına yaklaşıyor. Artık vakti geldi. Tüm tarafları silahları susturmaya, sivilleri korumaya ve insani yardımların erişimini güvence altına almaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) 8 Mart’ta kabul edilen karar tasarısında taraflara çatışmalara acilen son verme çağrısına yer verilirken diyalog yoluyla çözüm arayışı teşvik edilmişti.



İnsani yardımlara ilişkin tüm engellerin kaldırılması talep edilen kararda, taraflara uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri çağrısı yapılmıştı.



Öte yandan Sudan Ordu Komutan Yardımcısı Korgeneral Yasir el-Ata ise ramazanda ateşkes olmayacağını açıklamıştı.

