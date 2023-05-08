Bolivya'da Che Guevera'yı yakalayan general öldü

1981'de kaza kurşunu ile belkemiğinden vurularak felç olan Salmon, 1988'de ordudan emekli olmuştu.



Bolivya'da, Che Guevera'yı öldüren Bolivyalı asker Mario Teran Salazar da 11 Mart 2022'de 80 yaşında yaşamını yitirmişti.



Arjantinli komünist gerilla Che Guevera, Bolivya'da ordunun ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) ortak operasyonu ile 9 Ekim 1967'de yakalanmış ve La Paz'a yaklaşık 800 kilometre uzaklıkta La Higuera kırsalındaki bir okulda infaz edilmişti.