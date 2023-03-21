Boris Johnson'dan itiraf: Covid-19 kısıtlamalarının ihlaliyle ilgili parlamentoyu yanılttım

İngiliz parlamentosu Ayrıcalıklar Komitesi, salgın sırasında Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlenen partilerle ilgili yürütülen soruşturması kapsamında, Johnson'ın kendilerine sunduğu 52 sayfalık yazılı savunmayı yayımladı.



Eski Başbakan Johnson, savunmasında, karantina kurallarını ihlal eden partilere katılımıyla ilgili parlamentoyu yanlış yönlendirdiğini kabul etti ancak açıklamalarını "iyi niyetle" yaptığını belirtti.



Johnson, "Bu soruşturmada, parlamentoyu 'kasıtlı olarak' veya 'sorumsuzca' yanlış yönlendirdiğim iddiasını destekleyen hiçbir kanıt olmadığı açıktır." değerlendirmesinde bulundu.



Öte yandan, Johnson, herhangi bir etkinliğin, Covid-19 kurallarını ihlal etmiş olabileceğine dair bir uyarı veya tavsiye aldığını gösteren tek bir belgenin bile olmadığını savundu.



YARIN MİLLETVEKİLLERİNİN SORULARINI YANITLAYACAK

Savunmasında, soruşturmayı yürüten Ayrıcalıklar Komitesini de eleştiren Johnson, komitenin ara raporunda yer alan, bazı toplantılara bizzat katıldığı için Covid-19 kısıtlamalarına ilişkin kılavuzun ihlal edildiğinin kendisi için "aşikar" olduğu iddialarını da reddetti.

