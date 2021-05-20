Brezilya Çevre Bakanı’na Amazon soruşturması

Brezilya’da Çevre Bakanı Ricardo Salles hakkında ihracat için ağaçların yasadışı kesilmesi iddiasıyla soruşturma başlatıldığı açıklandı.



Wall Street Journal’ın “Bakan Ricardo Salles Brezilya'nın orman alanlarını azaltarak tazminat alma çabalarının merkezinde yer alıyor” ifadeleriyle manşetlere taşıdığı haberinde soruşturmaya aşina olan kişilerin ifadelerine yer verildi.



Kişilerin açıklamalarına göre polis, Brasília, Sao Paulo ve Amazon'un Para eyaletinde yolsuzluk ve kaçakçılıkla gibi suçlarla ilgili 35 arama emrini uygulamak için yaklaşık 160 memurun görevlendirildiğini söyledi.



BAKAN İLE BAĞLANTILI ADRESLERE BASKIN DÜZENLENDİ



Operasyona aşina olan ve daha fazla ayrıntı vermeyen kişilere göre, polis Bakan Salles ile bağlantılı mülklere baskın düzenledi.



Çevre Bakanı Ricardo Salles, yardımcıları tarafından gönderilen bir videoda kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu söylerken, kendisinin ve soruşturma altındaki diğer kişilerin şans verilirse yetkililerle işbirliği yapacaklarını sözlerine ekledi.



Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geçen ay ABD'den ülkesinin orman alanlarının azaltmasına yardımcı olmak için Brezilya'ya 1 milyar dolar ödemesini istemişti. Bolsonaro, yağmur ormanlarını kurtarmanın yolunun bölgedeki sürdürülebilir faaliyetleri finanse etmek olduğunu sözlerine eklemişti.

‘SANAYİLEŞMİŞ ÜLKELER SORUMLULUK ALSIN’



Brezilyalı yetkililer de, sanayileşmiş ülkelerin iklim değişikliğine sebep olmalarından ötürü orman alanlarının azalmasının sorumluluğunu almaları gerektiğini söyledi.



Bakan Salles, geçtiğimiz günlerde dünya basınında ülkesinin orman alanlarının azalması için çabalayarak tazminat almak için çabaladığı eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştı.



Brezilya'nın uzay araştırma ajansı Inpe, Nisan ayında 580 kilometrekare ormanlık alanın zarar gördüğünü bildirmişti.