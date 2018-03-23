Brezilya'da mahkemeden eski devlet başkanına tepki

Yüksek Mahkemede yapılan oylamada 6 yargıç, haksız tutuklamayı yasaklayan kanun çerçevesinde verdiği dilekçe hakkındaki dava sonuçlanana kadar da Silva'nın cezaevine konulmaması yönünde karar verdi. 5 yargıç ise aksi yönde oy kullandı.



Silva'nın avukatları, eski Devlet Başkanı hakkında federal alt mahkeme tutuklama kararını pazartesi gününe kadar çıkarılabileceğinden, Yüksek Mahkemeye geçici serbestlik için başvuruda bulunmuştu.



Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı da Silva'nın dilekçesinin kabul edilebilir olduğunu kararlaştırdı. Muhalifler, bu talebin reddedilmesini bekliyordu.



Kararın ardından, da Silva'nın cezaevine konulması çağrısında bulunan bir grup, Yüksek Mahkeme önünde gösteri düzenledi.



PETROBRAS'TAKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASI



Brezilya'da devlete ait petrol şirketi Petrobras'ta yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlatılan ve "Araç Yıkama Operasyonu" olarak adlandırılan soruşturmayı yürüten savcılar, Odebrecht isimli inşaat firmasının, 8 ihale karşılığında Lula da Silva'ya rüşvet verdiğini ileri sürmüştü.



Mart 2015'te başlatılan soruşturmada, aralarında şirketin üst düzey yöneticileri, iki eski milletvekili ve ünlü iş adamlarının bulunduğu 100'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.



Davada, eski Petrobras Genel Müdürü Paulo Roberto Costa 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Lula da Silva da Mart 2016'da soruşturmaya dahil edilmişti.



Federal Savcılık, Lula da Silva'yı, 14 Eylül 2016'da pasif yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlamış, 6 gün sonra iddianamenin kabulüyle Silva sanık olmuştu.



Lula da Silva, rüşvet ve Petrobras'ta OAS şirketini kolladığı iddialarını reddetmiş, avukatları da şikayetleri destekleyecek hiçbir kanıtın olmadığını savunmuştu.



Temyiz Mahkemesi Lula da Silva'ya yolsuzluk ve kara para aklama suçlamasıyla federal mahkemede daha önce verilen 9,5 yıl hapis cezasını 12 yıla çıkarmıştı.

