Bu serada domatesleri yapay zeka topluyor: Verim 30 kat arttı

Kuzey Amerika’daki Apalaş Dağları’nın eteklerinde Morehead adındaki küçük bir kasabada ülkenin en büyük serası bulunuyor. Yüksek teknoloji ürünleri olan robotlar, yapay zeka ve verilerden faydalanılarak tarım yapılan üretim tesisinde yılda yaklaşık 2 milyon ton domates yetiştirildi.

YAPAY ZEKA EN İYİ ÇÖZÜM



AppHarvest’ın CEO’su Jonathan Webb, gelecekteki bu ihtiyacın karşılanabilmesi için yapay zekanın en iyi çözüm olacağını savundu. Webb, ‘’Daha az kaynak kullanarak nasıl daha fazla ürün yetiştireceğimizi iklim krizi kapıdayken öğrenmek zorundayız. Bunu ancak teknolojiyi kullanarak yapabiliriz’’ dedi.

VERİM 30 KAT ARTTI



2020’de yaklaşık 240 bin metrekarelik bir alana inşa edilen serada, yüzde 90 daha az su kullanılarak 30 kat daha fazla verim elde edildiği görüldü. Işığı, ısıyı ve mahsulleri kontrol etmeyi sağlayan tesiste, doğal ışığa yardımcı olması için LED ışıklardan faydalanıldı. Ayrıca topraksız üretimler bitkilerin besin ve suyu emmelerini sağlayacak bir ortam oluşturuldu.

İNSAN ELİNE BENZEYEN ROBOTLAR



300 sensör ve yapay zeka teknolojisiyle 700 bin bitkiden veri toplandı ve ideal miktarda su ve besinin bitkilere ulaşması uzaktan kontrol edebilecekleri bir sistem kuruldu. AppHarvest robotları, toplanacak kadar olgunlaşmış domatesleri ucunda makas benzeri kesici alet bulunan ‘’elleriyle’’ keserek dalından kopardı.

''GIDANIN KADERİ ELİMİZDE''

Şirketin teknoloji müdürü Josh Lessing, ‘’Gıda tedariğinde mahsulleri öngörebilecek, stabil bir ortam yaratabilecek teknolojiyi inşa etmek, gıdanın kaderini elimizde bulundurmamız anlamına geliyor. Robotik teknolojisi ve yapay zekayla bu gerçek bir fırsata dönüşüyor’’ diye konuştu.