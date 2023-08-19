Büyük Okyanus'ta deniz seviyesi yükseliyor: Ada ülkeleri tehdit altında

Büyük Okyanus'un güneybatısında deniz seviyesi küresel ortalamaya göre daha hızlı yükseliyor. Dünya Meteoroloji Örgütü'nden gelen uyarıya göre, bölgedeki ada ülkeleri risk altında.



Örgüt hazırladığı raporunda Büyük Okyanus'un güney batısında su seviyesinin yılda 4 milimetre yükseldiğine dikkat çekti. Bunun küresel ortalamanın üstünde olduğu belirtildi.



Bu artış Tuvalu ve Solomon Adaları gibi deniz seviyesinin altındaki ada ülkelerini tehdit ediyor. Bu ülkelerde yaşanabilir bölgelerin ve tarım alanlarının giderek daha çok su altında kalacağı belirtiyor.



Raporlara göre bir başka sorunsa okyanus suyunun ısınması. Bu durumun özellikle Avustralya'nın kuzeydoğusu ve Papua Yeni Gine'nin güneyindeki deniz canlılarının yaşamını etiledeği belirtiliyor.



Dünya meteroloji örgütü yetkilileri El Nino'nun etkisine de dikkat çekiyor.

Sene sonuna kadar etkisini sürdürmesi beklenen El Nino'nun güneydoğu pasifik bölgesinde sıcak hava dalgaları ve fırtınalara büyük etkisi olacağı belirtildi.



2016'da biten ve bu yıl geri gelen doğa olayı El Nino, okyanuslarda yüzey sıcaklığının artmasına yol açıyor.

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