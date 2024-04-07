Büyükelçilik krizi: Meksikalılar Ekvador hükümetini protesto etti

Ekvador'un, başkent Kito'dkai Meksika büyükelçiliğine baskın düzenlemesinin ardından bölgede başlayan kriz sürüyor.

Ekvador güçleri, kendisine siyasi sığınma hakkı tanınan, yolsuzlukla suçlanan eski başkan yardımcısı Jorge Glas'ı Meksika büyükelçiliğinde tutuklamıştı.

Bunun üzerine Meksika, Ekvator ile diplomatik ilişkilerini hızla kesti.



Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yaşananları, "Meksika'nın egemenliğinin açık bir ihlali" olarak nitelendirdi.



Bu arada başkent Mexico City'de yaklaşık 50 protestocu, Ekvador Büyükelçiliği önünde toplanarak Kito hükümetini "faşist" olmakla suçladı.



54 yaşındaki Glas, 2013-2017 yılları arasında Devlet Başkanı Rafael Correa'nın başkan yardımcılığını yapmıştı.



RÜŞVET İDDİALARI

Brezilyalı inşaat devi Odebrecht'in karıştığı büyük bir skandalda milyonlarca dolar rüşvet aldığı gerekçesiyle hapis yattıktan sonra kasım ayında serbest bırakıldı.



Glas, 2016 yılında meydana gelen yıkıcı bir depremin ardından yeniden yapılanma çabaları için ayrılan fonları başka yerlere aktardığı iddiasıyla başka bir tutuklama emriyle karşı karşıya.



Ekvador hükümeti Glas'ın, hapishaneleri ülkenin şiddet yanlısı uyuşturucu kartellerinin fiili karargahı olarak hizmet veren liman kenti Guayaquil'deki maksimum güvenlikli bir hapishaneye nakledildiğini söyledi.



2017'den beri Belçika'da sürgünde bulunan ve yolsuzluktan sekiz yıl hapis cezasına çarptırılan eski başkan Correa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "en kötü diktatörlüklerde bile bir ülkenin büyükelçiliğinin ihlal edilmediğini" yazdı.

