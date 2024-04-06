Ekvador ile Meksika arasında kriz: Büyükelçiliği polis bastı!
Güney Amerika ülkesi Ekvador ile Meksika arasında siyasi bir kriz yaşanıyor. Yolsuzluk suçundan hüküm giyen Ekvador eski başkan yardımcısı başkent Kito'daki Meksika büyükelçiliğine Ekvador polisinin yaptığı baskınla yakalandı.
Ekvador eski büyükelçilisi Jorge Glas hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle hakim karşısına çıkmış ve 2 farklı suçtan hüküm giymişti. Glas geçtiğimiz Aralık ayında Ekvador'un başkenti Kito kentindeki Meksika Büyükelçiliğine sığındı ve siyasi sığınma talep etti.