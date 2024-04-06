Ekvador ile Meksika arasında kriz: Büyükelçiliği polis bastı!

Ekvador eski büyükelçilisi Jorge Glas hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle hakim karşısına çıkmış ve 2 farklı suçtan hüküm giymişti. Glas geçtiğimiz Aralık ayında Ekvador'un başkenti Kito kentindeki Meksika Büyükelçiliğine sığındı ve siyasi sığınma talep etti.