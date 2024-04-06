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Ekvador ile Meksika arasında kriz: Büyükelçiliği polis bastı!

Güney Amerika ülkesi Ekvador ile Meksika arasında siyasi bir kriz yaşanıyor. Yolsuzluk suçundan hüküm giyen Ekvador eski başkan yardımcısı başkent Kito'daki Meksika büyükelçiliğine Ekvador polisinin yaptığı baskınla yakalandı.

Ekvador ile Meksika arasında kriz: Büyükelçiliği polis bastı! - 1

Ekvador eski büyükelçilisi Jorge Glas hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle hakim karşısına çıkmış ve 2 farklı suçtan hüküm giymişti. Glas geçtiğimiz Aralık ayında Ekvador'un başkenti Kito kentindeki Meksika Büyükelçiliğine sığındı ve siyasi sığınma talep etti.

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Ekvador ile Meksika arasında kriz: Büyükelçiliği polis bastı! - 2

O günden beri büyükelçilikte bulunan Ekvador Eski Başkan Yardımcısı Glas'a karşı Ekvadorlu yetkililer harekete geçti.

Ekvador ile Meksika arasında kriz: Büyükelçiliği polis bastı! - 3

Ekvador polisi Glas'ın sığındığı Meksika büyükelçiliğine zorla girerek, baskın yaptı. Glas polisin operasyonuyla yakalandı.

Ekvador ile Meksika arasında kriz: Büyükelçiliği polis bastı! - 4

Meksika'dan tepki gecikmedi. Devlet başkanı Manuel Lopez Obrador Dışişleri Bakanı'na Ekvador'la diplomatik ilişkileri askıya alma talimatı verdiğini duyurdu. Yapılanların uluslararası hukukun ve Meksika'nın egemenliğinin ihlali olduğunu söyledi.

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