Büyükelçilik krizi: Meksika Devlet Başkanı, Ekvador'un BM'den atılmasını istedi

Obrador, elçilik baskını sebebiyle olağanüstü toplanan Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) zirvesine video konferansla katıldı.



Ülkesine gösterilen desteğe teşekkür eden Obrador, "Latin Amerika ve Karayipler halkının aynı şekilde hükümetlerinin gösterdiği dayanışmayı taktir ediyoruz. Eğer bunun uygun ve mümkün olduğunu düşünüyorsanız, Uluslararası Adalet Divanına (UAD) yaptığımız şikayeti imzalayarak bize katılmanızı öneriyoruz." ifadesini kullandı.



Obrador, ülkesinin Kito Büyükelçiliğine Ekvador polisince yapılan baskını hatırlatarak, "Meksika'nın diplomatik karargahına yapılan baskının tekrar edilmemesi ve resmi özür dilenmesini şart koşuyoruz. Bunlar yapılmazsa Ekvador'un BM'den ihraç edilmesi için resmi şikayette bulunacağız." dedi.



Ekvador'un, Meksika'nın egemenliğini açık şekilde ihlal ettiğini vurgulayan Obrador, büyükelçiliklerinin basılması olayının "son derece" ciddi olduğunu belirtti.



Öte yandan Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, özel bir televizyona yaptığı açıklamada, Meksika büyükelçiliğine yapılan baskın nedeniyle pişman olmadıklarını söyledi.



Meksika ile yaşadıkları diplomatik gerginliğin son bulması için Obrador'a yemek davetinde bulunacağını dile getiren Noboa, "Muhtemelen yemekte (Meksika'nın geleneksel yemekleri) tacos olur ya da ceviche." diye konuştu.



Obrador ise Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında, Noboa'nın yemek teklifinin sorulması üzerine "Yorum yapacak hiçbir şey yok, önemsiz bir konu." karşılığını verdi.

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Ekvador polisi, eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas'ı gözaltına almak için Aralık 2022'den bu yana kaldığı Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine 6 Nisan'da baskın yapmıştı.



Büyükelçiliğin Siyasi İşler Sorumlusu Roberto Canseco, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ekvador polisinin içeriye zorla girdiğini ve çalışanlara saldırdığını bildirmişti.



Meksika Devlet Başkanı Obrador, yasal yollara başvurulması için Dışişleri Bakanına talimat verdiğini belirterek "Bu, uluslararası hukukun ve Meksika'nın egemenliğinin açık bir ihlalidir. Ekvador hükümetiyle diplomatik ilişkilerin derhal askıya alınması için talimatımı verdim." ifadelerini kullanmıştı.



Meksika, 12 Nisan'da Kito'daki büyükelçiliğini basan Ekvador'u UAD'ye şikayet etmiş, bu ülkenin BM'deki faaliyetlerinin durdurulmasını istemişti.