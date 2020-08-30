Cammu Keşmir'de güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çatışma: 4 ölü

Yetkililer, Srinagar'da güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma çıktığını bildirdi.



Çatışmada, 3 direnişçi ve 1 polis öldü.



Bu, son 36 saatte bölgede yaşanan üçüncü kanlı çatışma oldu. Söz konusu çatışmalarda toplamda 2 güvenlik görevlisi ve 10 direnişçi hayatını kaybetti.



Bölgede son günlerde gerilim tekrar yükseldi.



CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜ GEÇEN SENE KALDIRILMIŞTI

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.



Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.