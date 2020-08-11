Çavuşoğlu: Azerbaycan hangi çözümü tercih ederse, onun yanındayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. İki mevkidaş görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan çözüme yanaşmıyor, saldırılarını sürdürüyor. Azerbaycan hangi çözümü tercih ederse, onun yanındayız" dedi.

YUNANİSTAN'LA AKDENİZ'TE GERİLİM



Yunanistan'da Akdeniz'de gerilime de değinen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan ve Rum kesiminden olumlu bir adım göremedik.

Doğu Akdeniz'de hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacağız, bundan taviz vermeyiz. Bölgede her türlü araştırmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da, "Kardeş Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanında oldu. Bölgede barışın önündeki engel Ermenistan'ın tutumu" açıklaması yaptı.