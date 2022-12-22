Cenazesi yanlışlıkla yakılan Türk vatandaşının ailesi hukuki süreç başlatacak

İlişkili Haberler Almanya'da Türk vatandaşının cenazesi yanlışlıkla yakıldı

Almanya'da ölen Abdulkadir Sargın'ın cenazesinin yanlışlıkla yakıldığı ortaya çıktı.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 71 yaşındaki Abdulkadir Sargın'ın 14 Aralık'ta Hannover'de vefat ettiği, otopsi yapılan naaşın cenaze şirketine teslim edildiği belirtildi.



20 Aralık'ta cenaze hazırlıkları sırasında Sargın'ın cenazesinin bir Alman vatandaşınınkiyle karıştığı ortaya çıktı.

Ailenin temas kurduğu Adli Tıp Servisi, merhumun cenazesinin yakıldığı bilgisini verdi.



Bakanlığın olayın öğrenilmesinin hemen ardından merhumun yakınlarıyla temas kurduğu belirtildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Konu tüm yönleriyle Bakanlığımızın yakın takibi altında kalmaya devam edecektir." denildi.



Hukuki süreç başlatacaklarını belirten Abdulkadir Sargın'ın yeğeni Barış Sargın NTV'ye konuştu.

"BU BENİM BABAM DEĞİL"



Bize perşembe günü naaş teslimi yapılıyor daha doğrusu bize değil morga yapılıyor. Hannover'da devlete ait büyük bir hastane, en güvenilir hastanede karışıklık oluyor. Morga belirli bir numara takılıyor isim yok, fotoğraf yok bu numaralar karışıyor ve bir Alman ile benim amcamın numaraları değişiyor. Pazartesi günü naaş alınıyor, çarşamba günü randevu alınıyor defin işlemeleri için. Defin edici firma cenazeyi alıyor, ertesi gün yıkama işlemleri başlıyor. Kuzenim Kerem bir bakıyor 'Bu benim babam değil.' diyor.



"AMCAMIN KÜLÜ OLDUĞUNDAN BİLE EMİN DEĞİLİZ"



Benim kuzenlerim arabaya alıyorlar Almanın bedenini ve naaşıyla birlikte Hannover'e gidiyorlar. Morgda gösterdikleri bizim naaşımız değil. Genç bir stajyer kız bu yanlışlığı ben yaptım kusura bakmayın diyor. Bundan sonra ise hastaneden hiçbir şekilde bir cevap gelmiyor, herhangi birisi bizimle temasa geçmiyor. Alman hükümeti bir insanı yakmak istiyorsa 3 hafta süresi olur ama bu süre de beklenmemiş. Ben amcamın külü olduğundan bile emin değilim. Bize vermek istedikleri külün amcama ait olduğunu nasıl anlayacağız?



Hannover Başkonsolosluğu'nun kendilerine bir avukat tahsis edeceğini belirten aile, hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı.



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sargın'ın 14 Aralık'ta Hannover'de vefat ettiği, otopsi yapılan naaşın cenaze şirketine teslim edildiği belirtilerek, "Konu tüm yönleriyle Bakanlığımızın yakın takibi altında kalmaya devam edecektir." denildi.