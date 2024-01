Christian Oliver kimdir? Christian Klepser'in sahne ismiyle tanınıyor

3 Mart 1972’de Almanya’da doğan Christian Oliver, New York ve Los Angeles’ta eğitim aldı. "Taming of the Shrew" ve "Candide" gibi tiyatro oyunlarında rol aldı. İlk rolünü Luka olarak "Baby Sitter Club – Dadılar Kulübü "nde büyük bir hayran kitlesinin desteğiyle oynadı. Sonra popüler Amerikan gençlik dizisinde "Saved by the bell" rol aldı. Bunun yanında "VIP" ve "American Shrimps" gibi birçok TV filminde rol aldı.



Almanya’da Sharon Stone ve diğer Hollywood yıldızlarıyla röportaj yaptığı "Star L.A. Club" adlı showu sundu. Bunun yanında, "Schlaf mit meinem Mann" (Birlikte uyumak), "Zwei Schwestern" (İki Kızkardeş) ve "Romantic Fighter" (Romantik dövüş) gibi tv filmlerinde rol aldı. 2002’nin yaz aylarında Christian "Alarm für Cobra 11"de Jan Richter olarak oynamaya başladı.



Oliver, kariyeri boyunca film ve dizilerde rol almanın yanı sıra seslendirme sanatçılığı yaptı.