Ateşkeste "Sürdürülebilir sükunet" anlaşmazlığı

Hamas dün akşam Mısır ve Katarlı arabulucuların ateşkes teklifini kabul ettiğini açıkladı. Arabulucuların sunduğu yeni ateşkes önerileriyle İsrail ve ABD'nin kısa süre önce Hamas'a sunduğu öneriler arasında "küçük ifade farkları" bulunduğu iddia edildi.

Ateşkeste "Sürdürülebilir sükunet" anlaşmazlığı

New York Times (NYT) gazetesi, ismi açıklanmayan iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, Hamas'ın onay verdiği önerilerle -ABD'nin teklifi arasında küçük farklar olduğunu belirtti.

Değişikliklerin arabulucular tarafından ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'e danışılarak yapıldığını ifade eden yetkililer, yeni versiyonun tüm tarafların daha önce kabul edebileceklerini söylediği "sürdürülebilir sükunetin" nihai olarak yürürlüğe girmesi gibi önemli bir ifadeyi barındırdığını söyledi.

İki yetkili, Hamas'tan gelen yanıtın ciddi olduğunu, artık anlaşmaya varıp varmama kararının İsrail'e bağlı olduğunu kaydetti.

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"SÜRDÜRÜLEBİLİR SÜKUNET" ANLAŞMAZLIĞI

İki tarafın da daha fazla esirin serbest bırakılmasını içeren "sürdürülebilir sükuneti" sağlamak için çalışacağını belirten yetkililer, tarafların "sürdürülebilir sükunetin tanımı konusunda muhtemelen çatışacaklarına" dikkat çekti.

İki yetkili, Katar ve Mısır'dan arabulucuların Hamas'ın kabul etmeye hazır olduğu değişiklikler hakkında kendileriyle görüştüğünü aktardı.

Hamas değişiklikleri arabulucuların, NYT'ye konuşan yetkili ise Hamas'ın önerdiğini iddia etti.

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HAMAS ATEŞKES ÖNERİSİNE ONAY VERMİŞTİ

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını Katar ve Mısır'a bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

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