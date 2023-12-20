Çikolatanın orta yaşlı kadınların mutluluğuna etkisi kanıtlandı

Araştırmacılara göre kakao çekirdeklerindeki antioksidan miktarı hormonları ve beyin sinyallerini bozan hücre hasarını önlüyor. Bu antioksidanlara daha çok kakaonunun çikolata yapımında kullanılan koyu versiyonlarında rastlanıyor.



Çalışmada 40 ila 60 yaşları arasındaki 60 sağlıklı kadına kakaolu bir içecek ve çikolata tadı olan ancak kakao içermeyen bir içecek verildi.



2 ayın sonunda kakaolu içeceği içen kişilerin ruh halinin daha iyi olduğu gözlemlendi. Bu katılımcılar aynı zamanda daha arkadaş canlısı ve enerjik hissettiklerini belirtti.



Araştırmacı Profesör Masakazu Terauchi çalışma hakkında, "Sonuçlarımız orta yaşlı kadınlarda kakao ekstraktının depresyonu, yorgunluğu ve kaygıyı azalttığını ve olumlu ruh halini iyileştirdiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.



Bu araştırmaya göre kakao, orta yaşlı kadınların ruh halini iyileştirebilecek faydalı bir gıda olabilir.



Tokyo Tıp ve Diş Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmanın maliyeti Japon bir çikolata markası tarafından karşılandı.

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