Kazakistan ve Türkiye'den anlaşma |  "Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığına" ilişkin kanunu onayladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı" alanında Türkiye ile yapılan anlaşmanın onaylanmasını öngören kanunu imzaladı.

Kazakistan ve Türkiye'den anlaşma |  "Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığına" ilişkin kanunu onayladı

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert  Tokayev'in "Kazakistan hükümeti ile Türkiye hükümeti arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı alanındaki anlaşmanın onaylanmasına ilişkin Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu"nu imzaladığı belirtildi.

Söz konusu anlaşmayla iki ülke arasında kara yolu, demir yolu ve deniz yoluyla yük akışının artırılması hedefleniyor. Böylece, Hazar Denizi geçişli Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru ve Bakü-Tiflis-Kars demir yolu üzerinde yüklerin geçiş süreci kolaylaştırılacak.

Ayrıca demir yolu ve deniz yoluyla yapılacak kombine taşımacılıkta da iki ayrı geçiş belgesi yerine tek bir dijital belge getirilecek.

Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev, şubat ayında Meclis'te konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iki ülke hükümetleri arasında yapılan bu anlaşmanın Kazakistan ile Türkiye arasındaki karşılıklı ticareti de artıracağını bildirmişti.

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