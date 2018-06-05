ABD Adalet Bakanlığı, Pentagon'a bağlı Savunma İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan bir istihbarat görevlisinin Çin adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı.
Ron Rockwell Hansen isimli istihbarat görevlisinin, Çin'e giden bir uçağa binmek üzereyken gözaltına alındığı belirtildi.
Hansen'in ulusal savunma ile ilgili bazı gizli belgeleri Çin'e ilettiği ve karşılığında yaklaşık 800 bin dolar aldığı ifade ediliyor.
Çin Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili bilgilerinin olmadığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde en az 3 eski devlet görevlisi Çin adına casusluk yapmakla suçlanıyor.
Çin adına casusluk yapan ABD'li ajana tutuklama
NTV HaberDünya
ABD'de bir istihbarat görevlisi, Çin adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. ABD'li ajanın gizli belgeler karşılığında Çin'den 800 bin dolar aldığı iddia ediliyor.
ABD Adalet Bakanlığı, Pentagon'a bağlı Savunma İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan bir istihbarat görevlisinin Çin adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı.