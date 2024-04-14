Çin, İran'ın İsrail'e hava saldırılarının ardından taraflara itidal çağrısı yaptı

Çin, İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırılarının ardından bölgede gerilimin yükselmesinden duyulan endişeyi dile getirerek taraflara itidal çağrısında bulundu.

Çin, İran'ın İsrail'e hava saldırılarının ardından taraflara itidal çağrısı yaptı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, gerilimin, Gazze'deki çatışmanın yayılma etkisi olduğu kaydedilerek savaşa derhal son verilmesi gerektiği belirtildi.

'in gerilimin yükselmesinden derin endişe duyduğunun ifade edildiği açıklamada, taraflara sükunet ve itidalle hareket ederek gerilimi daha fazla yükseltmekten kaçınma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes talep eden 2728 sayılı kararının daha fazla gecikmeden uygulanması gerektiğine işaret edilerek, uluslararası toplumun, özellikle etki sahibi ülkelerin bölgede barış ve istikrar için yapıcı rol oynaması gerektiği vurgulandı.

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