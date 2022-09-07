Çin, kayıtların başlamasından bu yana en sıcak Ağustos'u kaydetti

Küresel iklim krizinin etkileri üzerine yapılan açıklamada Çin, kayıtların tutulamaya başlandığı tarihten bu yana en sıcak Ağustos ayını kaydetti.



Devlet medyasının haberine göre, ülkede tarihin en sıcak ve en kurak Ağustos ayı olduğu belirtilirken, ülkenin önemli bölgelerinin 40 santigrat dereceyi gördüğü aktarıldı.



Ülkenin özellikle güney kısımlarının sıcaklıktan derinden etkilendiği aktarılan haberde, Sichuan eyaletinin bazı bölümleri ve Chongqing megakentinin en etkilenen bölgeler olduğu kaydedildi.



Devlet televizyonu CCTV'nin ülkenin hava durumu servisine dayandırdığı haberine göre, Ağustos ayında ülke genelinde ortalama sıcaklık 22.4 santigrat derece ile ortalamanın 1,2 santigrat derece üzerinde olduğu belirtildi.



Raporda, ülke genelindeki 267 hava istasyonunun geçen ay sıcaklık rekorları kırıldığını kaydettiği vurgulandı.



YAĞIŞ ORTALAMASI YÜZDE 23,1 AZALDI



Bununla birlikte ülkede, ortalama yağış miktarı ortalamadan yüzde 23,1 daha düşük seviyeye gerilerken Çin'in en kurak üçüncü Ağustos ayı olduğunun altı çizildi.



CCTV hava durumu servisinin bildirdiğine göre, "Ortalama yüksek sıcaklıklı gün sayısı anormal derecede yüksekti ve bölgesel yüksek sıcaklık süreçleri ülkemizi etkilemeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.



Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle sıcak hava dalgaları, kuraklık ve ani seller gibi aşırı hava koşullarının daha sık ve yoğun hale geldiğini söylüyor.



Geçtiğimiz ay ülkede, 45 santigrat dereceye kadar çıkan sıcaklıklar, şehirlerin kısmen insanların klimayı çalıştırmasından kaynaklanan elektrik talebindeki artışla başa çıkmak için mücadele etmesi nedeniyle birden fazla Çin eyaletini elektrik kesintileri uygulamaya sevk etti.



CCTV, hava durumu servisi müdür yardımcısı Xiao Chan, Eylül ayı boyunca Çin genelinde normalden daha yüksek sıcaklıklar beklendiğini söyledi.