Çin: Uluslararası ilişkilerin birkaç ülkenin tekelinde olmasına karşıyız

Pekin'e giden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülkenin çıkarlarının daha aktif şekilde yakınlaştırılacağı belirtildi.

Çinli Bakan Wang, Çin ve Rusya'nın tek taraflılığa ve korumacılığa ortaklaşa karşı çıkacağını belirterek, "Duvarlar ve bariyerler inşa etmeye karşı çıkacağız" dedi.

Wang, iki ülkenin "ayrışmaya ve zincirlerin kopmasına" da karşı çıkacağını, uluslararası sanayi ve tedarik zincirlerinin istikararını korumak için birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Bakan Wang, "Hem Çin hem de Rusya mecut dünyanın büyük değişimler geçirdiğine ve küresel güneyin ivme kazandığına inanıyor" dedi.

İki tarafın uluslararası işbirliğini daha da güçlendireceğini söyleyen Çinli bakan, "Çin ve Rusya hegemonyacılığa ve güç politikalarına karşı çıkıyor, uluslararası ilişkilerin birkaç ülkenin tekelinde olmasına karşı çıkıyor" diye konuştu.