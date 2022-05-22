Çin'de hava kirliliği yılın ilk dört ayında azaldı

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığının yayımladığı verilere göre, hava kirliliği takibi yapılan 339 şehirde hava kalitesinin standartların üzerinde olduğu günlerin oranı, 2021'in ilk dört ayında yüzde 1,3 artışla yüzde 85,1'e ulaştı.



Ocak, şubat, mart ve nisan aylarını kapsayan dönemde, atmosferdeki hava kirliliğine yol açan 2,5 mikrondan küçük parçacık miktarını gösteren "PM2.5" yoğunluğu ortalama yüzde 4,9, 10 mikrondan küçük parçacık miktarını gösteren "PM10" yoğunluğu ise ortalama yüzde 8,7 azaldı.



Ülkenin kuzeyindeki Pekin ve Tiencin şehirleri ile Hıbey eyaletindeki kentsel alanları içine alan sanayileşmiş bölgede hava kalitesinin standartların üzerinde olduğu günlerin oranı yüzde 4,9 arttı.



Başkent Pekin'de hava kalitesinin standartların üzerinde olduğu günlerin oranı, geçen yıla göre yüzde 20 artışla yüzde 86,7'ye ulaşırken PM2.5 yoğunluğu yüzde 32,1 azaldı.



Nüfusun ve sanayi üretiminin büyük şehirlerde yoğunlaştığı Çin, dünyada hava kirliliği probleminin an fazla olduğu ülkelerin başında geliyor. Ülkede son iki yılda alınan tedbirler sonucu hava kalitesini arttığı gözleniyor.



Çin makamları, PM2.5 değeri 75 seviyesinin altındaki hava kalitesini "iyi" 75'in üzerini ise "kirli" olarak sınıflandırıyor.

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