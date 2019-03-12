Halkın Günlüğü gazetesinin haberine göre, Haynan eyaletine bağlı Lıdong ilçesinde eğitim uçuşu yapan savaş uçağı düştü.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetlerine ait olduğu belirtilen uçağın düşmesi sonucu iki pilot yaşamını yitirdi. Kaza mahallinde ölü ya da yaralı olmadığı ifade edildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Ada eyaleti olan Haynan, Güney Çin Denizi'nde bulunuyor.
Çin’de savaş uçağı düştü: 2 ölü
Anadolu AjansıDünya
Çin’in güneyindeki Haynan eyaletinde savaş uçağının düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.
Halkın Günlüğü gazetesinin haberine göre, Haynan eyaletine bağlı Lıdong ilçesinde eğitim uçuşu yapan savaş uçağı düştü.