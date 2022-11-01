Çin’de sayısal loto talihlisi, 30 milyon dolar kazandığını ailesine söylemeyecek

Çin'de sayısal lotodan 30 milyon dolar (yaklaşık 556 milyon lira) kazanan talihli, paranın onları kibirli ve tembel yapacağını düşündüğünden karısına ve çocuğuna kazandığını söylemeyeceğini açıkladı.

Çin’de sayısal loto talihlisi, 30 milyon dolar kazandığını ailesine söylemeyecek

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Lotodan 1.3 milyar dolar kazandı

Lotodan 1.3 milyar dolar kazandı

India Times'ın haberine göre, sayısal loto talihlisi, her biri aynı rakamlara sahip 11 dolarlık 40 sayısal loto kuponu doldurdu.

Kuponlardan 30 milyon dolar (yaklaşık 556 milyon lira) kazanan ve ödülünü alırken kimliğini gizlemek için bir çizgi film karakteri seçen adam, paranın onları kibirli ve tembel yapacağını düşündüğünden kazandığını ailesine söylemeyeceğini dile getirdi.

Çin’de sayısal loto talihlisi, 30 milyon dolar kazandığını ailesine söylemeyecek - 1 Çin'de sayısal lotodan 30 milyon dolar kazanan talihli, karısına ve çocuğuna kazandığını söylemeyeceğini bildirdi.

HAYIR KURUMLARININA BAĞIŞTA BULUNDU

Ödülü 24 Ekim'de alan talihli, hayır kurumlarına  685 bin dolar (yaklaşık 13 milyon lira) bağışladı.

Sayısal loto talihlisine, vergi ve bağış düşürülünce 24 milyon dolar (yaklaşık 447 milyon lira) kaldığı belirtildi.

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