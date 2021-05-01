Çin'de şiddetli fırtına : 11 kişi hayatını kaybetti

Çin'in doğusundaki Ciansu eyaletinde şiddetli fırtına nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği, 102 kişinin yaralandığı ve 9 denizcinin kaybolduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı 01.05.2021 - 15:50

Çin'de şiddetli fırtına : 11 kişi hayatını kaybetti

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Çin'in doğusundaki Ciansu eyaletinde şiddetli fırtınanın ölümlere neden olduğu bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, Yangzı Nehri kıyısındaki Nantong şehrini etkisi altına alan fırtınada 11 kişi hayatını kaybetti, 102 kişi yaralandı.

Ölenlerin, rüzgarda nehre sürüklenerek, sökülen ağaçların ve elektrik direklerinin çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

9 KİŞİ KAYBOLDU

Öte yandan 11 kişiyi taşıyan bir balıkçı teknesi fırtınada alabora olurken teknedeki 2 kişi kurtarıldı, 9 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Şanghay'ın 100 kilometre kuzeyindeki Nantong, yaklaşık 8 milyon nüfusa sahip.

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