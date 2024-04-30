Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Refah'a gireceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uzun zamandır gündemde olan Refah'a olası kara operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.



Netanyahu, İsrail ordusunun ateşkes ve rehine takası konusunda anlaşma sağlansa bile Hamas'ı ortadan kaldırmak amacıyla Filistinlilerin son durağı olan sınırdaki Refah kentine gireceğini söyledi.



Netanyahu ayrıca "hedeflerine ulaşmadan savaşı sonlandırmanın" bir seçenek olmadığını vurguladı. Netanyahu'nun makamından yapılan açıklamada, "Tüm hedeflere ulaşmadan önce savaşı durduracağımız düşüncesi kabul edilemez" denildi.



Netanyahu ayrıca UCM'nin İsrailli yetkililere yönelik olası tutuklama kararının "tarihi bir skandal" olduğunu söyledi. Bu karar ihtimalinin rehineleri eve getirme ve Hamas'a karşı tam zafer kazanma hedefleri,ni etkileyemeyeceğini vurguladı.