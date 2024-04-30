Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Refah'a gireceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun "ateşkes ve rehine takası olsa da olmasa da" sınır kenti Refah'a yönelik kara operasyonu gerçekleştireceğini söyledi. Refah, yerinden edilmiş yaklaşık 1,5 milyon Filistinli için son sığınma noktası.

Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Refah'a gireceğiz

 Başbakanı Binyamin Netanyahu, uzun zamandır gündemde olan Refah'a olası kara operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, İsrail ordusunun ateşkes ve rehine takası konusunda anlaşma sağlansa bile Hamas'ı ortadan kaldırmak amacıyla Filistinlilerin son durağı olan sınırdaki Refah kentine gireceğini söyledi.

Netanyahu ayrıca "hedeflerine ulaşmadan savaşı sonlandırmanın" bir seçenek olmadığını vurguladı. Netanyahu'nun makamından yapılan açıklamada, "Tüm hedeflere ulaşmadan önce savaşı durduracağımız düşüncesi kabul edilemez" denildi.

Netanyahu ayrıca UCM'nin İsrailli yetkililere yönelik olası tutuklama kararının "tarihi bir skandal" olduğunu söyledi. Bu karar ihtimalinin rehineleri eve getirme ve Hamas'a karşı tam zafer kazanma hedefleri,ni etkileyemeyeceğini vurguladı.

"İsrail 48 ile 72 saat içinde Refah operasyonu için karar verecek"

"İsrail 48 ile 72 saat içinde Refah operasyonu için karar verecek"

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İSRAİL'İN OLASI REFAH SALDIRISI

 ynet news haber ajansının bildirdiğine göre, İsrail'in 48 ile 72 saat içinde Refah'a girmeye ilişkin karar vermesi bekleniyor.

Refah kentine yönelik kara operasyonu için hazırlıkların tamamlandığı belirtilirken, Hamas'la rehine anlaşmasına varılması olasılığının da değerlendirildiği kaydedildi.

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