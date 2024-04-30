Londra'da kılıçlı saldırı: 14 yaşındaki çocuk öldü

Bugün erken saatlerde Londra'nın doğusunda kılıçlı bir adam halka ve polise saldırdı. Olayda 2’si polis en az 5 kişinin yaralandığı, olay yerinde müdahale edilen yaralıların daha sonra hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Saldırıda yaralanan 14 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.

Londra'da kılıçlı saldırı: 14 yaşındaki çocuk öldü

Bugün erken saatlerde Londra’da bir adam aracını duvara çarpıp elinde kılıçla halka ve polislere saldırdı.

Londra Ambulans Servisi’nden yapılan açıklamada, olayda 2’si polis en az 5 kişinin ise yaralandığı, olay yerinde müdahale edilen yaralıların daha sonra hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Saldırıda yaralanan 14 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. 

Polis açıklamasında, saldırganın gözaltına alındığı, ön incelemeye göre saldırının terörle bağlantısı olduğuna yönelik bir kanıt bulunmadığı ifade edildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada saldırganın 36 yaşında bir adam olduğu kaydedildi.

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