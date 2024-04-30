Kudüs'te bir Türk vatandaşı, İsrail polisini bıçakladıktan sonra öldürüldü

İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, bir Türk vatandaşı, Kudüs'te bir İsrail polisini bıçakladı.

Türk olduğu açıklanan 34 yaşındaki kişinin daha sonra İsrail polisleri tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

İsrail polisine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde meydana geldiği iddia edilen bıçaklı saldırıda bir İsrail polisi hafif şekilde yaralandı.



Polis, şüphelinin Es-Sahirah (Herod) Gate Ascent Caddesi'nde bir memuru bıçaklamaya çalışmasının ardından vurularak “etkisiz hale getirildiğini” söyledi.



Şüphelinin 34 yaşında bir Türk vatandaşı olduğu belirtildi.

İsrail basınının bildirdiğine göre, saldırıdan bir gün önce Ürdün'den İsrail'e gitti.

İsrail polisi, saldırıda bulunduğu iddia edilen kişinin kaldığı Doğu Kudüs'teki otele baskın düzenlediğini ve Oolayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

Türk diplomatik kaynaklar ise “Konu Tel Aviv Büyükelçiliğimiz ve Kudüs Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir. Olay bütün boyutlarıyla araştırılmaktadır” açıklamasını yaptı.