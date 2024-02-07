Çin'in Antarktika'daki beşinci üssü "Çinling" faliyete geçti

Çin'in Antarktika'daki beşinci bilimsel üssü Çinling İstasyonu açıldı. İstasyona, Çin ana karasında Yangzı Nehri ve Sarı Nehir'in drenaj havzalarını ayıran, ülkenin kuzeyi ile güneyi arasında doğal sınır kabul edilen Çinling Dağları'nın adı verildi.



Üssün yapımı ülkenin 40. Antarktika araştırma seferi sırasında tamamlandı.



Çin'in buzkıran gemileri Şüelong (buz ejderi) ve Şülong-2, sefer için 1 Kasım 2023'te Şanghay'dan Antarktika'ya doğru yola çıkmıştı.



Üssün yapımı için inşaat malzemelerini taşıyan kargo gemisi de buzkıran gemilerine eşlik etmişti.



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Avustralya ve Yeni Zelanda'nın güneydoğusunda Ross Denizi kıyısında kurulan üs, Çin'in Antarktika'daki beşinci ve Pasifik sektörüne odaklanan ilk araştırma istasyonu oldu.



Çinling İstasyonu, Çin'in Antarktika'nın batısında Fildes Yarımadası'ndaki Çin Seddi İstasyonu ve doğusunda Prydz Körfezi yakınındaki Sun Yat-Sen (Congşan) İstasyonu'nun ardından kıtadaki üçüncü kalıcı üssü olma özelliği taşıyor.



Çin'in ayrıca kıtanın iç kesimlerinde yalnızca Güney Yarım Küre'nin yaz döneminde kullanılan Kunlun ve Tayşan istasyonları bulunuyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin